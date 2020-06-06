Защитные маски для бассейна придумали в Японии (ФОТО)

Особые маски для бассейна придумали в Японии, об этом сообщает газета "Асахи".

Закрытые из-за пандемии коронавируса бассейны вернулись к работе с 1 июня, так как власти сочли, что при достаточной концентрации хлора в воде риск заражения очень мал. Однако оставалась под вопросом ситуация со школами по плаванию, особенно детскими, где тренер громко дает объяснения, иногда поправляя ребенка в воде.

Особые маски придумала небольшая компания, расположенная в центре Токио. Они сделаны из прозрачного материала и не соскальзывают в воде, в них удобно плавать.

Сначала все маски изготавливались вручную, теперь их производство автоматизировано. Несмотря на это, новинка оказалась настолько популярной, что ожидать заказа приходится более месяца.