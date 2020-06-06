Россияне смогут получить ваучеры за билеты на культурные мероприятия

Российские культурные учреждения, в качестве альтернативы возвращения денег за билеты, смогут выдавать ваучеры, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка).

"Благодаря вашему поручению, у людей теперь будут две возможности - получить деньги за билеты на мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия или концерт, или спектакль переносятся на другой срок, когда все уже будет хорошо, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату", - приводит его слова ТАСС.

Чиновник уточнил, что сделать это можно будет без всяких доплат.

Вице-премьер добавил, что у учреждений культуры будет полгода на возврат денег за билеты. В общей сложности на данный момент на руках у россиян свыше 7 млн билетов на культурные мероприятия, отмененные из-за ситуации с коронавирусом.

Чернышенко указал, что правительство РФ готово издать соответствующее постановление уже сегодня.