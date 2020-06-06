Гран-при Азербайджана "Формулы-1" может не состояться

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в этом сезоне может быть отменено из-за пандемии коронавируса.

Ранее источник сообщал, что компания "Росгонки", являющаяся официальным промоутером "Гран-при России", ведет переговоры с руководством чемпионата о проведении в России сразу двух этапов. В "Росгонках" подтвердили, что вариант с двумя Гран-при теоретически возможен, однако никаких договоренностей на сей счет пока нет.

Как пишет Motorsport.com, второй российский Гран-при рассматривается в качестве самой потенциальной замены для гонки в Баку. По данным портала, об официальной отмене Гран-при Азербайджана может быть объявлено не позднее следующей недели.