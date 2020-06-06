Фигуристы группы Плющенко, включая Трусову, начали тренировки в Кисловодске

Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко начала тренировки в Кисловодске (Ставропольский край). Видео со сборов тренер опубликовал в Instagram.

"Работа кипит уже в Кисловодске! Команда сборников "Ангелов Плющенко" и тренеры моей команды!" - подписал он ролик.

На записи Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский прыгают на скакалке. Следят за ними сам Плющенко, Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов.

Напомним, на лед группа сможет выйти только через семь дней после приезда на базу и двух отрицательных тестов на COVID-19.