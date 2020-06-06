Фигуристы группы Плющенко, включая Трусову, начали тренировки в Кисловодске
Группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко начала тренировки в Кисловодске (Ставропольский край). Видео со сборов тренер опубликовал в Instagram.
"Работа кипит уже в Кисловодске! Команда сборников "Ангелов Плющенко" и тренеры моей команды!" - подписал он ролик.
На записи Александра Трусова, Софья Титова, Вероника Жилина и Кирилл Сарновский прыгают на скакалке. Следят за ними сам Плющенко, Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов.
Напомним, на лед группа сможет выйти только через семь дней после приезда на базу и двух отрицательных тестов на COVID-19.
Работа кипит уже в Кисловодске 💪🏻 Команда сборников @angelsofplushenko и тренеры моей команды!
Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 6 Июн 2020 в 4:27 PDT
Вестник Кавказа
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