Екатерина Винник на Вести.FM: страны, куда перекинулись акции из-за гибели Джорджа Флойда, страдают от проблем с расизмом

Страны, в которых продолжились акции протеста, перешедшие в акции насилия и мародерства в США, сами испытывают аналогичные проблемы, связанные с расизмом. Об этом рассказала аналитик российского информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" Екатерина Винник в прямом эфире передачи "Нацвопрос" на радиоканале "Вести.FM".

"Нацвопрос" - еженедельная передача на Вести.FM, в ходе которой обсуждаются различные аспекты национальных отношений в России и странах СНГ. Сегодняшний выпуск был посвящен развитию ситуации с массовыми протестами после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и вспышкам аналогичных акций в странах Европы.

Екатерина Винник напомнила, что системный расизм в практике социальных и политических институтов США представляет собой крайне негативное и распространенное явление, борьба с которым, по сути, идет на протяжении не только десятилетий, но и столетий.

"Протестные движения в связи с гибелью чернокожих представителей американского общества - привычная составляющая истории США, однако очередная волна народного недовольства из-за убийства Джорджа Флойда достигла небывалых масштабов и охватила не только Соединенные Штаты, но и весь мир в целом", - констатировала она.

"Люди на всех континентах сплотились против несправедливости со стороны полиции, а также любых проявлений расизма в целом. В минувшее воскресенье тысячи людей в Лондоне собрались на Трафальгарской площади, скандируя: "Без справедливости - нет мира!". Граждане Копенгагена протестовали напротив здания американского посольства. Берлин также не остался в стороне и присоединился к протестующим, скандируя "Молчание - это преступление". В Париже прошла многотысячная акция протеста, организованная сестрой Адама Траоре, погибшего от рук полицейских в 2016 году", - перечислила аналитик.

Кроме того, добавила она, сотни жителей Японии вышли на митинг возле полицейского участка в Сибуе после того, как в интернете было опубликовано видео, на котором два офицера использовали силу при допросе 33-летнего мужчины курдского происхождения прямо на улице.

"Даже жители Австралии в социальных сетях подчеркнули несправедливость властей по отношению к коренному населению континента, содержащемуся под стражей. Ирландия, Италия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Израиль, Судан, Канада, Южная Африка, Бразилия, Новая Зеландия в числе стран, где также прошли протесты против угнетения социально уязвимых групп", - уточнила эксперт.

"Что объединяет все те страны, которые присоединились к движению Black Lives Matters и так активно встали на защиту как чернокожего населения, так и других национальных меньшинств? Ответ очевиден - собственные нерешенные проблемы. По мнению Ясина Бубота, активиста-марокканца, проживающего в Брюсселе, США признают существующую проблему расизма, сегрегации, помнят историю рабства и пытаются, по крайней мере, принять законы, направленные против социальной дискриминации в отношении чернокожего населения. В Европе же разговоры о расе и расизме в большинстве случаев остаются табу, несмотря на многовековую историю колониализма. Вероятно, поэтому европейцам было проще осудить американские проблемы, чем отдельно обратить внимание на свои собственные. То же самое касается и Канады, несмотря на ее политику мультикультурализма, а также практически моноэтничной Японии, не говоря уже о проблемах Израиля", - пояснила Екатерина Винник.

"Та скорость, с которой протесты вспыхнули по всему миру, должна навести власти в соответствующих государствах на мысль о необходимости прислушиваться ко всем своим гражданам, а не только к большинству", - заключила аналитик "Вестника Кавказа".