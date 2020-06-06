Доктор Мясников назвал неожиданный фактор заражения коронавирусом
Стресс, включая вызванный страхом заразиться коронавирусом, ухудшает иммунитет и может выступить катализатором заболевания, такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он поведал об эксперименте на лабораторных крысах, в результате которого выяснилось, что испуганные животные болели чаще и дольше, чем более невозмутимые сородичи.
"Стресс тратит твои гормоны …, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", - уточнил доктор.
Кроме того, Мясников призвал не доверять непроверенной информации и мифам.
Вестник Кавказа
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