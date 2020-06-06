Минздрав РФ назвал дату начала вакцинации от гриппа

Вакцинация россиян от гриппа может начаться в августе, назвал предварительный срок глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа", - сказал он.

По словам министра, планируется, что в августе начнутся "поставки и вакцинация". "Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал он, отвечая на вопросы Наили Аскер-заде на телеканале "Россия-24".