Путин раскрыл секрет величия России

Величие и сила России в многообразии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в онлайн-формате с деятелями культуры.

Глава государства подчеркнул, что долг живущих поколений – сохранять и приумножать это бесценное богатство.

Продолжая тему, Путин выразил мнение, что русский язык объединяет все народы России и является основой национальной идентичности.

"Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", - цитирует президента РИА Новости.