Лукашенко назвал тех, кто заработал на коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что отдельные страны и ведущие мировые компании обогатились за счет пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

"Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов", - сказал он, выступая в субботу перед активом Могилевской области.

Далее белорусский лидер указал на то, что в настоящее время в стране воедино сошлись четыре "пандемии" - в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле, передает БелТА.