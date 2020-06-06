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Лукашенко назвал тех, кто заработал на коронавирусе

Лукашенко назвал тех, кто заработал на коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что отдельные страны и ведущие мировые компании обогатились за счет пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

"Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов", - сказал он, выступая в субботу перед активом Могилевской области.

Далее белорусский лидер указал на то, что в настоящее время в стране воедино сошлись четыре "пандемии" - в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле, передает БелТА.

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Вестник Кавказа

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