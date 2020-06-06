МИД России прокомментировал будущее открытие границ

Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пояснив, что это необходимо для недопущения ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа.

"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии", - сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что здоровье россиян превыше всего. "Я убежден в том, что соответствующие решения, если и когда они будут приниматься, будут абсолютно взвешенными и гарантировать неухудшение, по крайней мере, ситуации в борьбе с коронавирусом", выразил уверенность он.

Замглавы МИД РФ также констатировал, что пока ситуация с пандемией пока "слишком подвижная".