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МИД России: ЕС сигнализирует об улучшении диалога, но …

МИД России: ЕС сигнализирует об улучшении диалога, но …

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о том, что Россия получает от Евросоюза сигналы с просьбой улучшить диалог, однако эти сигналы не имеют продолжения в официальной политике ЕС.  

Дипломат указал, что сигналы исходят из разных уголков Брюсселя. Так, российская сторона проинформирована о том, что нынешний курс ЕС в отношении страны не отвечает ни интересам европейских стран, ни складывающейся ситуации в мире. "Пандемия как раз еще более рельефно продемонстрировала востребованность самого широкого взаимодействия", - обратил внимание Грушко, передает ТАСС.

Замглавы МИД РФ также акцентировал внимание на том, что Россия открыта к диалогу на основе взаимоуважения и равноправия.

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Вестник Кавказа

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