Администрация Сочи сообщила о том, что все городские фонтаны возобновили работу после улучшения эпидобстановки с коронавирусом в регионе.

"В Сочи начался сезон фонтанов. 6 июня на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов", - цитирует сообщение РИА Новости

Стало известно, что после ослабления губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым ограничительных мер, связанных с COVID-19, стало возможно запустить работу фонтанов.

Также жители и гости курорта смогут вернуться к прогулкам и занятиям спортом на улице.

В то же время в администрации напомнили о том, что в регионе по-прежнему действует карантин, поэтому необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.