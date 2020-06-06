Группа Тутберидзе вернулась к тренировкам

Видеозаписи первых прокатов Анны Щербаковой и Алены Косторной (тренер Этери Тутберидзе) после двухмесячного перерыва появились социальных сетях.

По всей видимости длительное отсутствие тренировок сделало свое дело – фигуристки с трудом передвигались по льду: Косторная при первом выходе едва не упала на лед, а Щербакова путалась в ногах, запинаясь о собственный конек.

Неделю спустя фигуристки вернулись в форму и начали исполнять тройные прыжки, пишет "Газета.ru".

В настоящее время фигуристки занимаются на базе в Новогорске, которая возобновила работу 25 мая. В тот же день спортсменки сдали тесты на коронавирус нового типа, результаты оказались отрицательными.