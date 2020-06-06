Ласицкене откроет летний международный сезон в Монако

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена начать выступления на летних международных стартах с этапа Бриллиантовой лиги в Монако. Он должен состояться 14 августа.

"Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдет 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определенность в соревновательных программах", - сказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Ранее сообщалось, что середине мая Ласицкене подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, которая пока не рассмотрена, напоминает ТАСС.