Азербайджан проводит акцию "Наш Пушкин сегодня"

В Азербайджане стартовала виртуальная акция "Наш Пушкин сегодня", организованная Российским информационно-культурным центром (РИКЦ) в Баку совместно с творческими объединениями Азербайджана.

Акция приурочена к отмечаемому сегодня дню рождения классика.

Согласно правилам акции, любители поэзии записывают и публикуют на своих страницах в Facebook видео с исполнением произведений поэта или произведений других авторов о творчестве Пушкина с указанием хештега #НашПушкинсегодня.

"К 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина школьники Азербайджана с большим вдохновением декламируют его стихи или отрывки из произведений", - пишет Trend.