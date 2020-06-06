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В России появится база генетических данных

В России появится база генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации. Об этом говорится в одном из пунктов списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен Кабмин. Также участие в реализации постановления примет национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", специалисты которого должны обеспечить создание и работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных.

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Вестник Кавказа

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