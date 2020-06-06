Самоочищающуюся маска с подзарядкой создана в Израиле

Израильские ученые создали самоочищающуюся маску с подзарядкой, изделие уже получило патент в США. Стало известно, что над проектами работали медики и инженеры института "Технион" в Хайфе.

Изделие устроено следующим образом: внутри защитного средства расположен слой углеродного волокна, который, нагреваясь, убивает вирусы. Маска заряжается через USB.

По словам разработчиков, актуальность новинки обусловлена нынешней необходимостью повседневной защиты.

Прототип маски успешно прошел лабораторное тестирование, в настоящее время идут переговоры о налаживании массового производства, передает Sputnik Грузия.