Лукашенко: Беларусь противостоит нескольким пандемиям

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в страна одновременно борется сразу с несколькими видами "пандемий" – в сферах здравоохранения, политики, экономики, а также с инфопандемией.

Лукашенко в субботу посещает Могилев с рабочей поездкой.

"Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, - в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию", - сказал он в ходе рабочей поездки в Могилев.

Глава государства выразил уверенность, что сложный период будет пройден. "Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Кроме того, глава государства указал на просительность выбранного республикой пути борьбы с заболеваемостью без ввода всеобщего карантина.