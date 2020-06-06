Названа погода, способствующая распространению коронавируса

Наиболее благоприятная температура воздуха для распространения коронавируса нового типа – от пяти до 15 градусов по Цельсию.

Об этом сообщили китайские ученые, после анализа данных о 3,75 млн подтвержденных случаев COVID-19, зафиксированных с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.

В результате исследования было установлено, что около 60% случаев заражения произошли при данной температуре.

Также почти 74% случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха. На этом основании специалисты сделали вывод, что коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах.