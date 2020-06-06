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Новый препарат от коронавируса зарегистрирован в России

Новый препарат от коронавируса зарегистрирован в России

Минздрав России сообщил о регистрации второго препарата для лечения коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Лекарство называется "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") и направлено на лечение заболевания у пациентов с тяжелыми поражениями.

В частности, когда у человека наблюдается избыточная воспалительная реакция организма на вирус. "Препарат <...> зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением", - пояснили в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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