Коронавирусом в России заразились более 450 тыс человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее. Лечение продолжают 231 576 человек.

В бессимптомной форме течение заболевания проходит у 3 265 (36,9%) новых заразившихся.

Уточняется, что новые 1 992 случая заражения зафиксированы в Москве, 758 – в Московской области, 347 – в Санкт-Петербурге, 321 – в Нижегородской области и 249 – в Свердловской области.

Что касается данных о выздоровлении, то этот показатель за сутки составил 8 708 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 221 388. По данным штаба, число выздоровевших составляет 48,3% от общего количества инфицированных в РФ.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 197, составив 5 725 человек. Накануне заболевание унесло жизни 144 человек.

Уточняется, что в Москве зафиксировано 58 летальных случаев, а в Санкт-Петербурге – 55. В Московской области сообщили о 18 смертях, в Дагестане – о 10, шесть летальных исходов зафиксировано в Нижегородской области. В 33 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов, передает ТАСС.