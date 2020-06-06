Коронавирус унес две жизни за сутки в Кабардино-Балкарии

Два пациента с коронавирусом нового типа скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 31, информирует действующий в регионе оперативный штаб.

"За сутки скончались два пациента – мужчина 1939 года рождения, проживавший в селении Черная речка, и женщина 1944 года рождения из города Баксан", - цитирует сообщение РИА Новости.

Также в штабе отметили, что за минувшие сутки в регионе выявлено 73 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3272. Выздоровели за сутки 47 человек, всего выздоровевших в регионе – 1549.