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МИД РФ призвал готовиться ко второй волне пандемии

МИД РФ призвал готовиться ко второй волне пандемии

Мир должен быть готов ко второй волне распространения коронавирусной инфекции нового типа даже при ее гипотетической возможности, призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".

"Эксперты и ученые не исключают второй волны инфекции, и даже при гипотетической возможности ее наступления весь мир должен быть "во всеоружии", - сказала дипломат.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии не является неизбежной, "так как эпидемия будет развиваться в зависимости от людей", напоминает ТАСС.

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