Трамп снова продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома меморандуме.

"Я определяю в соответствии с военным бюджетом на 2021 финансовый год, что есть достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями или через них", - цитирует текст меморандума ТАСС.

Помимо этого, американский лидер заверил, что будет "пристально следить за ситуацией".