5 событий, вошедших в историю 6 июня

- Сегодня 221-я годовщина со дня рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина (1799-1937).

Александр Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.

Впервые на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения поэта: тогда был подписан президентский указ об установлении Пушкинского дня в России. В то же время почитатели таланта литератора отмечали день рождения поэта и ранее – проводились литературные вечера, научные конференции и фестивали. Интересно, что также в этот день, 6 июня, но по старому стилю в 1880 году был открыт первый памятник поэту в Москве.

- В 1850 в Сан-Франциско (США) были сшиты первые джинсы. В 1849 году в Калифорнии были открыты месторождения золота, началась золотая лихорадка. Тысячи охотников за удачей заполонили Западное побережье США, и всем им нужна была удобная, дешевая и прочная одежда.

В 1853 году американский предприниматель Ливай Страусс привез брюки из конопляной парусины в Сан-Франциско. Товар был моментально раскуплен.

Впоследствии Ливай и его зять Дэвид Стерн открыли в Сан-Франциско галантерейный магазин, а в 1853 году была основана фирма Levi Strauss & Co. Все вещи шились из ткани под названием "деним", названной в честь города Ним в Южной Франции, где материя изготавливалась первоначально. Интересно, что сам Леви Страусс ни разу за всю свою жизнь не надел джинсов.

- В 1944 году совершена высадка войск союзников в Нормандии, что дало начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта.

Высадка в Нормандии или Операция "Нептун" – морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии – была первой частью стратегической операции "Оверлорд", предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции.

Операция союзников началась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 000 солдат на побережье Нормандии.

- В 1966 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки". На призыв откликнулись более 300 тыс добровольцев. Благодаря их участию были построены и введены в действие около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире – Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная дорога Абакан – Тайшет, нефтепровод "Дружба".

- 6 июня 1989 года – день основания социологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В этот день академик А.А. Логунов подписал приказ № 500 "Об организации социологического факультета в Московском государственном университете".

В настоящее время социологический факультет – обособленное структурное подразделение МГУ - ведущее звено социологического образования в России и СНГ, формирующее целостный облик отечественного образовательного пространства, а также вырабатывающее новые глобальные принципы научно-образовательной деятельности и подходы к пониманию качества современного социологического образования и критериев его оценки.

Главная цель факультета – высококачественная подготовка квалифицированных специалистов-социологов, способных компетентно и эффективно работать в условиях интеграции России в мировое сообщество.