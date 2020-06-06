В Грузии зафиксировано три новых случая COVID-19

Три случая заражения новым коронавирусом было выявлено в Грузии за минувшие сутки.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 808 человек.

Напомним, что в конце прошлой недели в стране наблюдался рост количества инфицированных - несколько десятков за сутки. Специалисты связывают это со снятием жестких ограничений в стране.

К этому времени от коронавируса в Грузии выздоровели 663 человек, 13 пациентов скончались, передает Sputnik Грузия.