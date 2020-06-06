Польша увеличила тариф на российский газ
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) изменило тариф на транзит российской нефти по польскому участку газопровода "Ямал–Европа", информирует сайт регулятора.
Уточняется, что введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,55% по сравнению с действующим тарифом. Кроме того, повышение тарифа затронет оператора польской сети газопроводов и собственника участка "Ямал-Европы" в Польше.
Ранее сообщалось, что заключенный еще в 1990-х годах контракт о газовом транзите истек 17 мая 2020 года. Теперь "Газпром" сможет бронировать мощности трубопровода только через аукционы, поясняет "Газета.ru".
Вестник Кавказа
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