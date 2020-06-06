Кадыров: ОАЭ направят гумпомощь в 4 республики СКФО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия получат гуманитарную помощь от ОАЭ на фоне ситуации с коронавирусом.

"Наследный принц интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммед бен Заед Аль Нахайан тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте" Кадырова.

По словам республиканского лидера, по просьбе наследного принца будет координировать работу по гуманитарной помощи. Кадыров уточнил, что помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, затем ее будут развозить по регионам.