Россияне на самоизоляции стали покупать больше книг онлайн

Онлайн-продажи книг в России этой весной выросли более чем на 25%.

"За два карантинных месяца прошло 600 презентаций, которые охватили 15 млн читателей. Читатель никуда не ушел во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23% до 50%", - рассказал глава Российского книжного союза Сергей Степашин на заседании по случаю открытия книжного салона в Санкт-Петербурге, пишет "Интерфакс".

Он считает, что эти показатели говорят о важности развития онлайн-торговли книгами в России.

"Книга для России - культурный стержень нации. Наше правительство пошло на многие меры поддержки. Крупные типографии были отнесены к системообразующим предприятиям. Книжная торговля признана наиболее пострадавшей отраслью. Помимо снижения налогов и отложенных платежей, был еще знаковый шаг - открытие книжных магазинов 1 июня в Москве", - добавил заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.