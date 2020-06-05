В Черном море прошли учения по ПВО

Корабли Черноморского флота провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) на переходе морем.

В учениях приняли участие экипажи малых противолодочных кораблей "Касимов", "Муромец" и "Ейск".

"По замыслу учений корабельная противолодочная ударная группа после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взяла курс на возвращение в пункт базирования. На переходе морем расчетами корабельных боевых постов противовоздушной обороны были обнаружены самолеты условного противника", - рассказали в пресс-службе ЧФ, пишет ТАСС.

Авиацию противника изображали экипажи двух Су-30СМ из состава морской авиации Черноморского флота.

"После классификации целей и их подхода на дистанцию поражения расчеты ПВО отработали уничтожение «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей", - пояснили в пресс-службе.