Абэ не приедет на парад Победы

Пандемия коронавируса сорвала планы премьер-министра Синдзо Абэ посетить Россию для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине капитуляции нацистской Германии, пишет "Асахи симбун" в материале Abe forced to call off visit to Russia to attend Victory Day celebrations. Первоначально Абэ приехать в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и продвинуть зашедшие в тупик переговоры об оспариваемых Японией территориях. Однако пока невозможно запланировать двусторонние встречи на высшем уровне из-за кризиса COVID-19, что делает неясной перспективу прогресса в переговорах по мирному договору, сообщили источники.

Абэ собирался посетить Россию в мае, поскольку его пригласили на церемонию, первоначально запланированную на 9 мая. Но мероприятие было отложено из-за вспышки коронавируса. Путин объявил, что перенесенная церемония состоится 24 июня. По словам высокопоставленных чиновников Министерства иностранных дел, правительство Японии подтвердило, что российская сторона планирует ограничить число пригашенных мировых лидеров, ограничившись лишь теми странами, которые входили в состав Советского Союза.

”Абэ не приедет в Россию для участия в церемонии, - сказал представитель администрации премьер-министра. - Мало шансов на то, что он поедет, а вместе с тем и мало шансов на внимание, которое мог бы привлечь визит”.

Давнее стремление японского правительства состояло в том, чтобы "восстановить суверенитет четырех островов у побережья главного северного острова Хоккайдо, которые были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны". Но Япония изменила свою позицию по этому вопросу, эффективно добиваясь возвращения только островов Хабомаи и Шикотана вместо всех четырех островов, чтобы выйти из тупика по этому вопросу.

Мирный договор, официально прекращающий военные действия, в Токио считают важнейшим первым шагом к восстановлению контроля над островами.

Абэ и Путин договорились на встрече в ноябре 2018 года об ускорении переговоров по мирному соглашению на основе Совместной декларации 1956 года между Японией и Советским Союзом, в которой говорилось, что острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии после заключения мирного договора. Абэ стремился достичь всеобъемлющего соглашения в июне 2019 года, но не смог его заключить.

Первый заместитель министра иностранных дел Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов 4 июня разговаривали по телефону и обсудили нерешенные вопросы, включая переговоры по мирному договору. Это был первый обмен на уровне заместителей министров за последние семь месяцев.

Хотя переговоры на рабочем уровне возобновились, срок полномочий Абэ в качестве главы правящей Либерально-демократической партии истекает в сентябре 2021 года, и у него остается немного возможностей для достижения давней цели решения острого территориального вопроса.

***

Всю вторую половину XX века вопрос о принадлежности южной группы Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (в японской интерпретации — вопрос о "северных территориях") оставался основным камнем преткновения в японско-советских (позже и японско-российских) отношениях. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Что касается хозяйственной деятельности на южных Курилах, то поскольку они являются частью Сахалинской области, то осуществляться эта деятельность должна в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Москва предоставляет иностранным партнерам широкий набор инструментов для налаживания взаимовыгодного сотрудничества: территории опережающего развития, особые экономические зоны, где предусматривается льготный режим для бизнеса.