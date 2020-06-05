Флигель Юсуповского дворца в Петербурге отреставрируют к маю 2021 года

Фасады флигеля Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать до 15 мая следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Инспекция "выдала ордер на установку лесов для реставрации фасадов здания "Флигель №1", входящего в состав Юсуповского дворца", отметили в пресс-службе. "Общий срок производства работ с 3 июня 2020 года по 15 мая 2021 года", - цитирует сообщение ТАСС.

Флигель, который представляет собой часть дворцового комплекса, фасадами выходит на переулок Пирогова и на внутренний двор к саду дворца.

Юсуповский дворец, который находится в центральной части Петербурга на набережной реки Мойки, был построен в 1770-х годах по проекту архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота и является объектом культурного наследия России.