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Мацуев отложил юбилейный концерт в Кремлевском дворце до осени

Мацуев отложил юбилейный концерт в Кремлевском дворце до осени

Народный артист России Денис Мацуев, которому 11 июня исполнится 45 лет, принял решение перенести юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце с 16 июня на 14 октября. Это связано с пандемией коронавируса, пояснил он.

"Понятно, что в июне никакие концерты невозможны", - отметил пианист.

Также он рассказал, что ожидается аншлаг. "Люди продолжали покупать билеты даже в последние месяцы", - цитирует Мацуева ТАСС.

Музыкант поблагодарил свою публику "за такую веру".

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Вестник Кавказа

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