В Москве за сутки коронавирус унес 58 жизней
В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек, сообщили в оперативном штабе региона.
При этом накануне жертвами COVID-19 в Москве стали 57 человек.
Таким образом, общее количество скончавшихся в Москве достигло 2864.
В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
За все время пандемии в столице выявили 191 тыс заболевших COVID-19, при этом около 97 тыс пациентов излечились.
В РФ же общее число инфицированных достигло 450 тыс, порядка 212 тыс из них излечились, более 5,5 тыс скончались, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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