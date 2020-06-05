В Москве за сутки коронавирус унес 58 жизней

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

При этом накануне жертвами COVID-19 в Москве стали 57 человек.

Таким образом, общее количество скончавшихся в Москве достигло 2864.

В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

За все время пандемии в столице выявили 191 тыс заболевших COVID-19, при этом около 97 тыс пациентов излечились.

В РФ же общее число инфицированных достигло 450 тыс, порядка 212 тыс из них излечились, более 5,5 тыс скончались, передает РИА Новости.