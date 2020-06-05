Девять ДК капитально отремонтируют в Северной Осетии до конца года

Капитальный ремонт проведут в текущем году в семи домах культуры Северной Осетии в рамках нацпроекта "Культура", средства на ремонт еще двух ДК поступят из республиканского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2020 году будет произведен капитальный ремонт семи домов культуры в селениях Ногкау и Дзуарикау Алагирского района, селении Чермен Пригородного района, селении Дарг-Кох Кировского района, селении Средний Урух Ирафского района, селении Кадгарон Ардонского района и станице Павлодольская Моздокского района", - цитирует сообщение ТАСС.

Дополнительно, на средства республиканского бюджета, осуществят капитальный ремонт в ДК им. Б. Дзугаева в городе Ардон и в ДК селения Толдзгун Ирафского района.

Кроме того, в рамках нацпроекта шесть образовательных учреждений в сфере культуры получат необходимые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Поддержка будет оказана и ряду библиотек республики, включая Центральную районную библиотеку Правобережного района: для нее закуплено мультимедийное оборудование.