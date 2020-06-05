Три новые ГЭС предполагается построить в Северной Осетии

Три новые ГЭС могут быть построены в Северной Осетии, об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ, топлива и энергетики республики.

Проект разрабатывает компания "Русгидро" совместно с ведомством, речь идет о ГЭС в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах. Планируется, что новые станции общей мощностью 17,5 мВт стабилизируют ситуацию с подачей электричества в горных населенных пунктах, уменьшат дефицитность электроснабжения и дадут импульс развитию туристического кластера в районах республики.

Стоимость инвестпроекта "Русгидро" предварительно составляет 4 млрд рублей, пишет ТАСС.

Моздокскую малую ГЭС, по предварительному проекту, возведут на 20-м километре Терско-Кумского канала. Строительство Фиагдонской малой гидроэлектростанции предполагается на реке Фиагдон в районе Хилакского ущелья. Самая крупная, Белагидонская ГЭС, появится в районе села Ахсау.