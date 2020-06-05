Православный детский казачий фестиваль на Ставрополье пройдет в августе

Определены новые даты всероссийского православного детского казачьего фестиваля "Будущее России - это Мы", перенесенного из-за коронавируса. Об этом рассказали организаторы.

Изначально мероприятие должно было пройти на Троицу - с 4 по 7 июня, теперь оно планируется на 27-30 августа, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Фестиваль проводится в селе Высоцком уже пятый год подряд, на этот раз он посвящен нескольким юбилейным датам: 75-летию Великой Победы, 30-летию возрождения казачества, 90-летию ВДВ и собственной пятилетней годовщине.

Для гостей готовят конкурсы исполнительского мастерства, интерактивные театральные постановки, казачьи игры, спортивные единоборства, творческие мастер-классы и многое другое.