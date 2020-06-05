В РФ могут изменить правила медосвидетельствования водителей

Российский Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных актов.

Согласно документу, теперь сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

В проекте отмечается, что для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

В конце осени прошлого года здравоохранительное ведомство планировало внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позднее Минздрав "с учетом обеспокоенности россиян" принял решение отложить введение изменений, передает РИА Новости.