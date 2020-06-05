Крым очистят от шести мусорных полигонов

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявил, что шесть брошенных полигонов твердых бытовых отходов в Крыму будут включены в федеральную программу рекультивации "Чистая страна".

"Шесть отработанных полигонов в пределах городских территорий в Крыму включат в федеральную программу "Чистая страна", - сказал он на пресс-конференции в Симферополе.

По словам главы ведомства, министерство готовит документы для включения в федеральную программу рекультивации полигоны ТКО в городах Феодосия, Бахчисарай, Евпатория, Щелкино, Джанкой и поселке Коктебель.

Он также отметил, что на реализацию программы будет направлено более миллиарда рублей. "Это приличная сумма для республики, полигон Судака - 1 миллиард 55 млн рублей и на Белогорск 97,5 млн рублей", - привел данные министр экологии и природных ресурсов Крыма.