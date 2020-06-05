Ставрополь отведает розовых блинов по рецепту няни Пушкина

В честь 221-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина в Ставрополе состоится тематический марафон. Мероприятия пройдет в онлайн-режиме.

По словам организаторов мероприятия, изюминкой проекта станут блины от няни Пушкина

Рецепт деликатеса раскроют утром 6 июня. Отмечается, что яства Арины Родионовны были розового цвета. Их приготовят участники проекта "Лофт из дома", передает "КП Северный Кавказ".

Затем передачу о великом поэте проведет местный юный блогер. По сценарию, он расскажет о местах в Ставрополе, связанных с Пушкиным. Праздник закончится поэтическими чтениями и музыкальным марафоном местных исполнителей.