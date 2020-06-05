США продлили запрет на поставки иранской нефти

Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, введенное в 2012 году, - говорится в документе, который распространил Белый дом.

"Я определил... что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, что это позволяет значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, которые приобретаются у Ирана", - говорится в определении, которое Трамп направил госсекретарю Майку Помпео и министрам финансов и энергетики США, передает РИА Новости.

Напомним, Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома - переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Однако сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.