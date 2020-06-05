У российской армии будет винтовка, стреляющая на семь километров

Российские оружейники приступили к разработке уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров, - заявил гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, на данный момент самая дальнобойная винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 км – при рекордной.

"Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра", - сказал он, отметив, что винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было.

В этой связи Лобаев отметил, что винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии.

Говоря о сроках создания этой винтовки, гендиректор компании выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале 2021 года, передает РИА Новости.