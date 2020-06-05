В Северной Осетии в психинтернате 32 человека заразились коронавирусом

В Пригородном районе Северной Осетии в психоневрологическом интернате более 30 человек заразились коронавирусом, сообщили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что в медучреждении противоэпидемические мероприятия не проводились в установленном порядке.

"Установлено, что в психоневрологическом доме-интернате "Милосердие" не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались. В результате, тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых", - сообщили в прокуратуре Северной Осетии.

По факту заражения коронавирусом проводится проверка, передает РИА Новости.