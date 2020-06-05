Собинин не исключил более существенной отмены ограничений

Московские власти на следующей неделе могут предпринять радикальные шаги по снятию ограничений, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Городской глава напомнил, что 1 июня в Москве были введены новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало", - сообщил

Собянин.По его словам, на следующей неделе можно будет сделать "более серьезные продвижения вперед" в вопросе снятия ограничений, передает РИА Новости.