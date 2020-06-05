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Собинин не исключил более существенной отмены ограничений

Собинин не исключил более существенной отмены ограничений

Московские власти на следующей неделе могут предпринять радикальные шаги по снятию ограничений, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Городской глава напомнил, что 1 июня в Москве были введены новые правила, результаты и эффективность которых станут понятны через неделю.

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало", - сообщил

Собянин.По его словам, на следующей неделе можно будет сделать "более серьезные продвижения вперед" в вопросе снятия ограничений, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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