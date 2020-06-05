Гахария: Грузия свободна от коронавируса и готова принять туристов

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями туристического сектора в регионе Имерети заявил, что в мире очень мало стран, свободных от коронавируса, как Грузия.

"Вы должны понять, что турист, который приедет сегодня - это совершенно другой турист. Он более платежеспособный, а не турист с рюкзаком, который автостопом объездит весь мир. Больше приедут люди другого сегмента, у них будут другие требования, и я уверен, что это даст вам возможность иметь больше оборотов и больше дохода. Конечно, это требует и более высокого сервиса и, что самое главное, безопасности", - подчеркнул Гахария.

По словам премьера, отдыхающие должны знать, что, по сравнению с другими странами, в Грузии распространение коронавируса является низким. И это страна должна сохранить любой ценой. Он подчеркнул, что именно это позволит развивать туризм и другие отрасли экономики, передает Спутник-Грузия.