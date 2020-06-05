Количество рейсов дачных автобусов будет увеличено в Ставрополе

Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, комментируя ситуацию с дачными маршрутами, заявил, что до 4 июня они курсировали по усеченному графику, однако в связи с увеличением пассажиропотока, количество автобусов будет увеличено.

"Поручил комитету городского хозяйства увеличить количество рейсов в сторону дачных товариществ. А на самый востребованный маршрут - №16А - выйдут автобусы большой вместимости", - сказал он, подчеркнув, что руководство города продолжит мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции, напоминает "КП Северный Кавказ".