Уровень газификации Крыма к 2023 году доведут до 80%

В Крыму к 2023 году уровень газификации будет доведен до 80%, планируется обеспечить газом 68 населенных пунктов, сообщили в Минэнерго России.

"За период действия программы газификации на 2018-2022 годы планируется газифицировать 68 населенных пунктов, подать природный газ в 48 862 квартиры и домовладения, повысив таким образом уровень газификации в регионе до 80%", - отметил замглавы энергетического ведомства Анатолий Тихонов на совещании с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым.

При этом он добавил, что за пять лет уровень газификации увеличился с 67% до 75%.

Также Тихонов и Аксенов обсуждили вопросы консолидации на базе АО "Крымэнерго" электросетевых активов, расположенных на территории республики, а также реализацию Федеральной целевой программой (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года", пишет ТАСС.