Донского чиновника заподозрили в хищении казенных денег

Прокуратура Ростовской области отправила в суд материалы по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Управление муниципальным заказом» Красного Сулина, которого подозревают в мошенничестве и крупных хищениях, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый группой лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами муниципального образования "Красносулинское городское поселение" в течение нескольких лет совершили хищение денежных средств в общей сумме более 30 млн. рублей, для чего заключали фиктивные муниципальных контрактов с индивидуальными предпринимателями, по которым работы не выполнялись, товары не поставлялись, а перечисленные денежные средства обналичивались, - передает "АиФ-Ростов".

Также подозреваемый при приемке очистных сооружений после реконструкции, зная, что работы были выполнены с нарушениями, все равно подписал акты приемки, - считают в прокуратуре.

В результате мошеннических действий бюджет области потерял свыше 24 млн рублей, а город остался без нормальных очистных сооружений.

Резонансное уголовное дело передано в Красносулинский районный суд.