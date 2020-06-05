Комитет госдоходов Армении возглавил Эдвард Ованнисян

Бывший заместитель главы Комитета государственных доходов (КГД) Армении Эдвард Ованнисян назначен председателем Комитета, - соответствующее решение, подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном, опубликовано сегодня вечером на сайте правительства.

Его предшественник Давид Ананян накануне ушел с поста главы КГД по собственному заявлению, - передает Sputnik Армения.

Будучи заместителем Ананяна, Ованнисян курировал оперативно-следственный блок КГД страны.

Ованнисян родился 10 января 1983 года. В 2006 году окончил магистратуру юридического факультета Ереванского государственного университета. В налоговой системе работает с 2009 года. Занимал должности в оперативно-следственных подразделениях КГД. В июле 2019 года был назначен заместителем председателя Комитета. Женат, имеет двоих детей.