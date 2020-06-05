Ташкент вольет миллионы долларов в проблемный регион

Правительство Узбекистана пообещало вложить десятки миллионов долларов в виде инвестиций в анклав, потрясенный беспорядками на этой неделе. (См. МакГрегор: ”Вот как нужно предотвращать конфликты"). Eurasianet материале Uzbekistan pledges huge investments in troubled exclave пишет, что уровень разочарования в анклаве, который полностью находится на территории Киргизии, стал очевиден после публикации 3 июня видео, на котором губернатор Ферганской области Шухрат Ганиев изо всех сил пытается докричаться до разгневанных жителей. На других видео жители Соха сражаются с вооруженными щитами полицейскими.

Столкновения 31 мая были спровоцированы разногласиями с киргизами по поводу доступа к местному источнику воды. Но народный гнев также был вызван негодованием из-за отчуждения со стороны чиновников в Ташкенте. Ферганский журналист сообщил Eurasianet на условиях анонимности, что один узбекский гражданин погиб во время столкновений: ”Многие в городе знают об этом, но власти не хотят, чтобы информация стала общедоступной”. Стремясь успокоить народ, Ганиев пообещал, что молодые люди, подозреваемые в разжигании конфликта, задержаны не будут. Он призвал жителей района воздержаться от дальнейших столкновений, а также пообещал облегчить доступ их анклава к материковой части Узбекистана.

Отсутствие экономических возможностей было основной проблемой в анклаве. Премьер-министр Абдулла Арипов, который отправился в Сох вскоре после того, как конфликт утих, пообещал крупные инвестиции на встрече с представителями местного сообщества. По его словам, только в этом году будет реализовано 73 проекта на общую сумму $28 млн, которые позволят создать рабочие места примерно для 4500 человек. Арипов сказал, что будут построены новые многоэтажные жилые дома и дороги. Когда он заявил, что дома, сожженные дотла во время столкновений, будут восстановлены, ему аплодировали.

Правительство также обязалось выделить квоту в 500 мест в университетах для жителей Соха и позволить студентам сдавать вступительные экзамены на родном языке. И это только начало. Арипов сказал, что правительство планирует восстановить старый аэродром, чтобы обеспечить надежный доступ к остальной части страны. По его словам, на капитальный ремонт Соха будет потрачено около $100 млн. ”Конечно, неприятная ситуация, которая произошла несколько дней назад на границе, заставила всех нас задуматься и взглянуть на многие вещи по-другому”, - сказал Арипов.

Пограничные вопросы в анклаве были осложнены геополитикой. Киргизия - член Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По этой причине надежно охраняется единственная дорога, соединяющая Сох с Риштаном – административным центром в Ферганской области Узбекистана. Этот коридор был на короткое время открыт в августе прошлого года, но через несколько дней был снова закрыт по просьбе ЕАЭС, который опасается перемещения товаров и людей из внеблоковых стран. Хотя в начале этой недели Арипов пообещал, что дорога в Риштан будет открыта, пока не ясно, когда это произойдет.

Власти сознают опасность продолжения конфликта в ближайшем будущем. 3 июня Саидбахром Саидмусаев был назначен главой Сохского района. Он возглавлял местное управление МВД с 2019 года, и ранее никогда не занимал гражданских должностей.